Собянин назвал основные задачи проекта «Производительность труда» в Москве

Уже 46 компаний российской столицы с начала 2025 года присоединились к федеральному проекту «Производительность труда», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он уточнил, что более 50% из них работают в сфере обрабатывающего производства. Кроме того, в списке значатся строительные предприятия, транспортировки и хранения, представители туристической отрасли.

Как пояснил градоначальник, участие в федеральном проекте нацелено на повышение эффективности, сокращение потерь и преодоление дефицита кадров. Длительность активной фазы программы с непосредственным участием экспертов регионального центра компетенций Москвы составляет от четырех до шести месяцев. Предприятие в дальнейшем на протяжении двух с половиной лет обязуется тиражировать приобретенные знания и опыт на другие процессы производства.