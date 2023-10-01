Собянин: Москва расширила географию поддержки экспорта столичных компаний

Градоначальник отметил, что за пять лет инструментами МЭЦ воспользовалось 15,2 тысячи компаний. Москва организует выставки и бизнес-выезды, поддерживает онлайн-экспорт на зарубежных маркетплейсах.

«С 2018 года при поддержке Московского экспортного центра столичные предприятия представили свою продукцию в десятках стран мира, включая самые отдаленные», - заявил мэр.

В качестве примеров Собянин привел поставки в Йоханнесбург и еще десять городов ЮАР ультрафиолетовых установок для обеззараживания воздуха и поверхностей.

По словам Собянина, Москва в 2023 году расширила географию поддержки экспорта. Город организовал для столичных компаний переговоры в Иране, Саудовской Аравии, Марокко, Кувейте и Иордании.

Мэр ранее сообщил, что с начала 2023 года при поддержке города заключить внешнеторговые контракты смогли более 150 компаний.

