Собянин: Московский экспортный центр помогает столичным компаниям осваивать зарубежные рынки

Москва за год укрепила торговое сотрудничество с 26 дружественными государствами, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом градоначальник написал в своем Telegram-канале.

По словам мэра, предприятия Москвы развивают торговое сотрудничество с Африкой, Ближним Востоком, Азией, СНГ, Латинской Америкой, другими регионами.

«За год столичный бизнес заключил контракты с партнерами из 26 дружественных стран. В выходе на международные рынки помогает Московский экспортный центр», — подчеркнул Собянин.

В текущем году МЭЦ организовал участие компаний города в выставках в ОАЭ, Иране, Турции и Марокко, а также выезды миссий в Индию, Азербайджан и Таджикистан. В 2023 году будет организовано 15 выставок и 22 бизнес-миссии.

Как отметил Собянин, зарубежных партнеров интересуют разработки города в сфере ИT, строительства, косметической, пищевой индустрии. Столица уже договорилась с компанией из Саудовской Аравии о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 млн рублей, подписала контракт на поставку фильтров для воды на сумму более 85 млн рублей с казахским партнером.

«Поставщики портативных нейростимуляторов для исследований подписали контракт с партнерами из Узбекистана, а производитель удобрений наладил экспорт в Сербию», — добавил мэр.

Собянин указал, что МЭЦ в том числе финансирует размещение и продвижение на зарубежные маркетплейсы, обучает логистике и оформлению документов.

