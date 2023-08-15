Собянин: Москва преодолевает вызовы и демонстрирует высокие темпы развития
Экономика Москвы демонстрирует высокие темпы роста в условиях внешнего давления. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин на встрече со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.
Градоначальник отметил, что темпы развития столичной экономика почти в два раза выше, чем в среднем по стране. Новая индустриальная политика принесла результаты, подчеркнул мэр.
«Сегодня уже с 600 до 700 тыс. людей работает в промышленности Москвы», – уточнил Собянин.
Также мэр указал на рост объемов промышленного производства. За последние пять лет показатель увеличился в два раза, заявил он.
Собянин ранее сообщил, что в Москве реализуют более 40 проектов комплексного развития территорий. Большинство из них предполагает возведение детских садов и школ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru