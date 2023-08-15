Собянин: В Москве реализуется 41 проект комплексного развития территорий
Свыше 40 проектов комплексного развития территорий реализуются в Москве, большинство из них предполагает возведение детских садов и школ. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Инвесторы и городские операторы реализуют сейчас 41 проект комплексного развития территорий. 23 из них – с садиками и школами», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Больше всего объектов образования появится на севере, северо-востоке и юго-западе города. Так, в Войковском районе на территории бывшей промзоны «Братцево» построят школу на 750 учеников и детский сад на 325 воспитанников. Кроме того, на месте бывшей промзоны «Кунцево» возведут два детских сада, рассчитанных на 100 и 350 человек.
Собянин уточнил, что в начатых проектах КРТ запланировано создание 23 детских садов и 19 школ.
«Вся социальная инфраструктура в новых микрорайонах будет в шаговой доступности от дома», – заключил мэр.
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