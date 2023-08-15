Собянин: Объем промпроизводства в Москве за полгода вырос почти на 9%
Объем промышленного производства в Москве в первой половине 2023 года вырос почти на 9%. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Градоначальник отметил, что обрабатывающая промышленность продемонстрировала рост на 9,8% за этот период. Отличную динамику показали производители лекарственных средств, продовольственных товаров и текстиля.
«С января по июнь производители нарастили выпуск лекарств и медматериалов на 38,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Одежды стали выпускать на 31,3% больше, а производство продовольствия выросло на 26,6%», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил мэр, после ухода иностранных компаний на российском рынке освободились некоторые ниши, благодаря этому и системной поддержке предприятия Москвы активно развиваются. Так, в столице действует уже более 4 тысяч промышленных площадок с более чем 720 тысячами сотрудников.
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