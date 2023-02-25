Собянин: Москва обеспечит молочные кухни сухими молочными смесями собственного производства

«В Москве наладили собственное производство сухих молочных смесей, ими обеспечат молочные кухни города, - написал Сергей Собянин.



По его словам, проекты реализуют с помощью офсетного контракта, по условиям которого инвесторы финансируют строительство или модернизацию производства, а московские власти гарантирует закупку продукции.



В рамках офсета на столичные молочные кухни поступило около 50 тыс. тонн продукции - молочных смесей, соков, каш, творога, фруктового пюре, подчеркнул столичный градоначальник.

Ранее молокозаводы Москвы поставили для нужд города больше 26 тысяч тонн продукции по офсетным контрактам, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.

