Собянин: Москва обеспечит молочные кухни сухими молочными смесями собственного производства
Московские производители начали собственное производство сухих молочных смесей, рассказал в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«В Москве наладили собственное производство сухих молочных смесей, ими обеспечат молочные кухни города, - написал Сергей Собянин.
По его словам, проекты реализуют с помощью офсетного контракта, по условиям которого инвесторы финансируют строительство или модернизацию производства, а московские власти гарантирует закупку продукции.
В рамках офсета на столичные молочные кухни поступило около 50 тыс. тонн продукции - молочных смесей, соков, каш, творога, фруктового пюре, подчеркнул столичный градоначальник.
Ранее молокозаводы Москвы поставили для нужд города больше 26 тысяч тонн продукции по офсетным контрактам, сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
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