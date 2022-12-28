Анастасия Ракова сообщила о ремонте еще свыше 40 молочно-раздаточных пунктов в 2023 году
В столице расширили программу ремонта молочно-раздаточных пунктов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По её словам, в 2023 году обновят еще 41 молочно-раздаточный пункт общей площадью почти 4,5 тысячи квадратных метров, кроме того приведут помещения к единому стандарту, который коснется как оформления, так и функционального оснащения помещений.
«По программе модернизации мы в этот год приступили к проекту молочной кухни. Это очень важно для тех мам, у которых есть маленькие дети. Мы в этом году по единому стандарту уже отремонтировали 20 детских кухонь. На следующий год отремонтируем еще более 40, и одновременно усовершенствуем саму технологию предоставления детям раннего возраста жизни необходимого питания», — отметила вице-мэр.
Общая площадь запланированных к модернизации пунктов – почти 4,5 тысячи квадратных метров. Таким образом, до конца следующего года количество отремонтированных по единому стандарту пунктов достигнет 62. Объекты станут не только современными и комфортными, но и узнаваемыми. По единому стандарту будут оборудованы светлые уютные помещения, понятная навигация, зоны ожидания, современное оборудование для хранения продукции и многое другое.
Программа ремонта молочно-раздаточных пунктов стартовала в начале этого года и реализуется департаментом здравоохранения города Москвы. Для молочных кухонь были разработаны единые стандарты — по аналогии с единым стандартом столичных поликлиник. Такой подход позволяет сформировать единый узнаваемый облик городских учреждений здравоохранения.
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