Собянин: «Московский эндокринный завод» поставил более 300 тыс упаковок лекарств в медучреждения города

«Первые поставки препаратов в столичные медучреждения начались в апреле 2023 года. За месяц компания отгрузила больше 300 тыс. упаковок лекарств», - рассказал Сергей Собянин.



Предприятию в этом году исполняется 80 лет. Большинство препаратов, которые выпускают на заводе, входит в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Завод является единственным в России, где делают обезболивающие центрального действия для пациентов с хроническим болевым синдромом.

По словам Сергея Собянина, Московский эндокринный завод в рамках импортозамещения поставляет пациентам и медучреждениям отечественные лекарства в регионах России. Также его товары экспортируют в 15 стран.

