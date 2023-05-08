Собянин: «Московский эндокринный завод» поставил более 300 тыс упаковок лекарств в медучреждения города
Флагман российской фармацевтической промышленности Московский эндокринный завод поставил более 300 тыс. упаковок лекарств в медучреждения столицы. Город подписал офсетный контракт с руководством предприятия в 2021 году на закупку 20 важнейших лекарственных средств в течение восьми лет. Производство этих медикаментов локализовано в Москве. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.
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«Первые поставки препаратов в столичные медучреждения начались в апреле 2023 года. За месяц компания отгрузила больше 300 тыс. упаковок лекарств», - рассказал Сергей Собянин.
Предприятию в этом году исполняется 80 лет. Большинство препаратов, которые выпускают на заводе, входит в перечень жизненно необходимых и важных лекарственных препаратов. Завод является единственным в России, где делают обезболивающие центрального действия для пациентов с хроническим болевым синдромом.
По словам Сергея Собянина, Московский эндокринный завод в рамках импортозамещения поставляет пациентам и медучреждениям отечественные лекарства в регионах России. Также его товары экспортируют в 15 стран.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru