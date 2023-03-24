Эксперты: Развитие Московского эндокринного завода поможет РФ обеспечить «лекарственный суверенитет»
Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил о запуске в столице нового научно-лабораторного комплекса Московского эндокринного завода (МЭЗ), который займется внедрением новых препаратов.
По его словам, в соответствии с офсетным контрактом с городом завод начнет выпуск 20 важнейших лекарств, поставки которых начнутся уже в апреле, при этом Москва гарантирует их закупку.
«В январе 2023 года выпуск лекарственных средств в Москве вырос в 2,2 раза. Этому способствовала, в том числе, системная поддержка, которую компании получают от города», - заявил в этой связи заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Он отметил, что город предоставляет предприятиям льготные инвестиционные кредиты и займы, а для промышленных комплексов действует специальный налоговый режим. Такой статус сегодня имеют семь предприятий этой отрасли.
Генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев подчеркнул, что развитие МЭЗ поможет России достигнуть «суверенитета» в обеспечении лекарственными препаратами.
«Для Московского эндокринного завода и для всей страны это очень важный этап развития предприятия на четырех площадках в двух регионах России – в Москве и Брянской области. Те меры, которые правительство Москвы предпринимает по части развития бизнеса – это очень здорово. Конкретно нашему предприятию это дало мощнейший импульс. В ответ на эти меры мы создаем высокотехнологичные рабочие места. Конкретно в этом корпусе будет работать около 250 человек, большинство из которых – молодежь», - сказал Фонарев.
Со своей стороны, независимый экономист Андрей Бархота указал на «колоссальное значение» развития Лефортовского филиала Московского эндокринного завода.
«Производство практически всей номенклатуры жизненно важных препаратов на производственных площадках столицы – очередной эффективный результат импортозамещающих процессов», - добавил он.
Президент МТПП Владимир Платонов назвал МЭЗ одним из лидеров российской промышленности, эффективности работы которого способствует офсетный контракт с Москвой.
«Ввод нового научно-лабораторного комплекса завода показывает, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, московская промышленность продолжает являться центром притяжения инвестиций и развиваться», - констатировал Платонов.
Ну а член отделения московской «Деловой России» и основатель маркетингового агентства «Я.Реклама» Евгений Буянов выразил уверенность, что сейчас у России «есть исторический шанс развить всю фармотрасль и стать мировыми лидерами».
«С 2022 года из-за новой волны санкций у нас появилась возможность серьезно простимулировать свою медицинскую и фармацевтическую отрасли. До прошлого года в силу обязательств по международным договорам у России были сильные ограничения по части развития отечественной фармакологии», - пояснил Буянов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+12 493 / сут.
Умерли
397 тыс.+35 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 443 / сут.
- В Боснии и Герцеговине напомнили о бомбардировках НАТО сербов
- На Украине арестовали активы жены Медведчука
- Полковник Макгрегор: Силы ВСУ уничтожаются до того, как они дойдут до российских войск
- В Чувашии нашли мясо с сибирской язвой
- Памятник Горькому снесли в Одессе
- СМИ: Польша хочет увеличения Фонда мира ЕС, финансирующего поставки оружия Киеву
- Песков оценил обращение зампреда СБ Медведева к телеграммам Сталина
- Сотрудники ФСБ задержали таможенника при получении взятки в 300 тысяч рублей
- Препарат от коронавируса «Мир-19» в ближайшее время появится в аптеках
- Король Карл III не поедет во Францию из-за массовых протестов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru