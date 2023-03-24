Эксперты: Развитие Московского эндокринного завода поможет РФ обеспечить «лекарственный суверенитет»

Мэр Москвы Сергея Собянин сообщил о запуске в столице нового научно-лабораторного комплекса Московского эндокринного завода (МЭЗ), который займется внедрением новых препаратов.

По его словам, в соответствии с офсетным контрактом с городом завод начнет выпуск 20 важнейших лекарств, поставки которых начнутся уже в апреле, при этом Москва гарантирует их закупку.

«В январе 2023 года выпуск лекарственных средств в Москве вырос в 2,2 раза. Этому способствовала, в том числе, системная поддержка, которую компании получают от города», - заявил в этой связи заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что город предоставляет предприятиям льготные инвестиционные кредиты и займы, а для промышленных комплексов действует специальный налоговый режим. Такой статус сегодня имеют семь предприятий этой отрасли.

Генеральный директор Московского эндокринного завода Михаил Фонарев подчеркнул, что развитие МЭЗ поможет России достигнуть «суверенитета» в обеспечении лекарственными препаратами.

«Для Московского эндокринного завода и для всей страны это очень важный этап развития предприятия на четырех площадках в двух регионах России – в Москве и Брянской области. Те меры, которые правительство Москвы предпринимает по части развития бизнеса – это очень здорово. Конкретно нашему предприятию это дало мощнейший импульс. В ответ на эти меры мы создаем высокотехнологичные рабочие места. Конкретно в этом корпусе будет работать около 250 человек, большинство из которых – молодежь», - сказал Фонарев.

Со своей стороны, независимый экономист Андрей Бархота указал на «колоссальное значение» развития Лефортовского филиала Московского эндокринного завода.

«Производство практически всей номенклатуры жизненно важных препаратов на производственных площадках столицы – очередной эффективный результат импортозамещающих процессов», - добавил он.

Президент МТПП Владимир Платонов назвал МЭЗ одним из лидеров российской промышленности, эффективности работы которого способствует офсетный контракт с Москвой.

«Ввод нового научно-лабораторного комплекса завода показывает, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, московская промышленность продолжает являться центром притяжения инвестиций и развиваться», - констатировал Платонов.

Ну а член отделения московской «Деловой России» и основатель маркетингового агентства «Я.Реклама» Евгений Буянов выразил уверенность, что сейчас у России «есть исторический шанс развить всю фармотрасль и стать мировыми лидерами».

«С 2022 года из-за новой волны санкций у нас появилась возможность серьезно простимулировать свою медицинскую и фармацевтическую отрасли. До прошлого года в силу обязательств по международным договорам у России были сильные ограничения по части развития отечественной фармакологии», - пояснил Буянов.

