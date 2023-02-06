Собянин рассказал о поддержке московской промышленности
Москва реализует почти 70 масштабных промышленных инвестиционных проектов, общий объем инвестиций в которые составляет более 169 млрд рублей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Как отметил градоначальник, масштабные инвестпроекты входят в программу, развернутую для поддержки промышленности в Москве. Городские власти помогают инвесторам в рамках таких проектов.
«Предоставляем землю для возведения производственных и социально значимых объектов; с 2022 года передаем участки под строительство производств за 1 руб. в год», — написал Собянин в своем Telegram-канале.
Кроме того, столичным промышленным предприятиям доступен широкий перечень льгот: в частности, это льготные инвесткредиты, на которые Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил 20 млрд рублей из бюджета. Также для предприятий со статусом промышленного комплекса установлена региональная ставка налога на прибыль в 13,5% (вместо 17%). Для промкомплексов была вдвое снижена ставка налога на имущество, в пять раз — ставка арендной платы, на 80% снижен земельный налог.
Собянин добавил, что в минувшем году в рамках антикризисной поддержки было принято решение автоматически продлить действующие статусы промкомплекса еще на год. Предприятия получают такой статус на 10 лет.
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