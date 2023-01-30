Собянин: Инвестор построит в ТиНАО предприятие по производству труб из полимеров

Предприятие по производству труб из полимеров для систем водоснабжения будет построено в ТиНАО. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

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Он отметил, что с прошлого года город предоставляет компаниям, реализующим масштабные инвестпроекты в промышленности, землю по ставке один рубль в год. По словам Собянина, в результате в столице появляются новые производства в разных отраслях промышленности. Мэр подчеркнул, что город подписал такие договоры уже с 13 инвесторами.

Собянин сообщил, что компания «Синикон» без торгов получит от столицы участок в 1,72 га и сможет нарастить объемы выпуска своей продукции в 1,3 раза, до семи тысяч тонн изделий в год. Мэр указал, что в такой проект инвестор хочет вложить свыше 835 миллионов рублей. Он добавил, что на предприятии будет создано 20 новых рабочих мест.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:МоскваСергей СобянинИнвесторы
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