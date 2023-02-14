Собянин назвал популярные площадки Москвы для выездной регистрации брака
В День всех влюбленных в Москве зарегистрируют брак свыше 400 пар. Многие из молодоженов выбирают для свадьбы необычные локации в проекте «Новые адреса счастья», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, на данный момент доступно более 30 площадок, а популярность выездной регистрации за год увеличилась на 40%.
Самые востребованные из таких мест - небоскребы «Москва-Сити», гостиница «Националь», особняк Спиридонова, а также каток ВДНХ.
Чиновник отметил, что в прошлом году в необычных локациях прошла четверть торжественных церемоний. Всего было заключено более 100 тыс. браков, что стало рекордом за 105 лет.
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