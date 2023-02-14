Собянин назвал популярные площадки Москвы для выездной регистрации брака

В День всех влюбленных в Москве зарегистрируют брак свыше 400 пар. Многие из молодоженов выбирают для свадьбы необычные локации в проекте «Новые адреса счастья», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент доступно более 30 площадок, а популярность выездной регистрации за год увеличилась на 40%.