Собянин назвал популярные площадки Москвы для выездной регистрации брака

В День всех влюбленных в Москве зарегистрируют брак свыше 400 пар. Многие из молодоженов выбирают для свадьбы необычные локации в проекте «Новые адреса счастья», рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, на данный момент доступно более 30 площадок, а популярность выездной регистрации за год увеличилась на 40%.

В Москве зарегистрировали рекордные 100 тысяч браков с 1918 года

Самые востребованные из таких мест - небоскребы «Москва-Сити», гостиница «Националь», особняк Спиридонова, а также каток ВДНХ.

Чиновник отметил, что в прошлом году в необычных локациях прошла четверть торжественных церемоний. Всего было заключено более 100 тыс. браков, что стало рекордом за 105 лет.

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ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваСвадьба
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