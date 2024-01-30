Собянин: Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14%

По итогам 2023 года количество промышленных предприятий в столице составило 4,2 тысячи, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, за год число производственных компаний пищевой промышленности увеличилось на 14%, легкой – на 11%, а заводов, которые занимаются производством электроники стало больше на 8%. Выросло количество и рабочих мест – до 725 тысяч человек в общей сложности.

Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы

Глава города в своем Telegram-канале заявил, что при поддержке корпорации развития Зеленограда (КРЗ) более 50 столичных компаний в 2023 году выпустили импортозамещающую продукцию. Он напомнил, что в Зеленограде КРЗ курирует инновационный кластер по направлению микроэлектроники, а в Троицке – «в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий».

Градоначальник указал, что задача корпорации – облегчить предпринимателям выход на рынок, в связи с чем она помогает локализовать бизнес в Москве, а также «разработать прототип изделия и подобрать площадку для пилотирования».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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