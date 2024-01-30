Собянин: Число предприятий пищевой промышленности выросло на 14%

Глава города в своем Telegram-канале заявил, что при поддержке корпорации развития Зеленограда (КРЗ) более 50 столичных компаний в 2023 году выпустили импортозамещающую продукцию. Он напомнил, что в Зеленограде КРЗ курирует инновационный кластер по направлению микроэлектроники, а в Троицке – «в сферах новых материалов, лазерных и радиационных технологий».

Градоначальник указал, что задача корпорации – облегчить предпринимателям выход на рынок, в связи с чем она помогает локализовать бизнес в Москве, а также «разработать прототип изделия и подобрать площадку для пилотирования».

