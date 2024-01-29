Собянин рассказал о системной поддержке инновационных компаний Москвы
Почти тысяча столичных компаний получили от властей Москвы в прошлом году финансовую поддержку. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Сергей Собянин.
Он уточнил, что поддержка осуществлялась при помощи платформы i.moscow. В общей сложности бизнесменам было выдано более 3,5 миллиарда рублей.
«Это гранты на патентование изобретений и полезных моделей, оборудование и развитие деятельности, создание сити-ферм», – пояснил Собянин.
Столичный производитель получил 30 миллионов рублей на обновление оборудования для производства карбоновых деталей. а разработчику системы для автоматизированного пожаротушения выделили больше полутора миллионов рублей.
В общей сложности с 2019 года финансовую поддержку через Московский инновационный кластер получили больше 7,3 тысяч предприятий.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru