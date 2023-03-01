Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в столице достроили крупнейшее в мире кольцо - Большую кольцевую линию (БКЛ) московского метро.

Путин и Собянин открыли движение по всей Большой кольцевой линии метро

Он отметил, что оценить эту колоссальную работу должен каждый пассажир, поэтому вход на станции будет бесплатным.

«Мы хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным», - написал градоначальник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых масштабных в мире проектов метростроения за последние десятилетия, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Астапкович
ТЕГИ:оплатаМосковское МетроМетрополитенМоскваСергей Собянин
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