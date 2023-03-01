Собянин объявил о бесплатном входе в метро на станциях БКЛ в течение пяти дней

Он отметил, что оценить эту колоссальную работу должен каждый пассажир, поэтому вход на станции будет бесплатным.

«Мы хотим, чтобы каждый пассажир мог оценить удобство. В течение пяти дней вход в метро на любой станции БКЛ будет бесплатным», - написал градоначальник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что строительство БКЛ стало крупнейшим в России и одним из самых масштабных в мире проектов метростроения за последние десятилетия, сообщает RT.