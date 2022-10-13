Собянин анонсировал запуск электродепо «Аминьевское» в 2023 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что электродепо «Аминьевское» будет достроено к запуску движения на Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена, сообщает пресс-служба столичного правительства.
В ходе осмотра работ на объекте он отметил, что Московский метрополитен в настоящее время располагает 20 электродепо, а «Аминьевское» станет одним из крупнейших в стране, здесь будут трудиться больше 100 тысяч человек, а в оснащение войдёт самое современное оборудование.
«Именно своевременный запуск электродепо позволит в плановом объеме запустить Большую кольцевую линию метро, где мы планируем все основные строительные работы закончить уже в этом году, осуществить запуск в начале следующего года», - подчеркнул Собянин.
Председатель совета директоров компании-подрядчика АО «ГК «ЕКС» Максим Крылов, в свою очередь, рассказал, что на строительстве задействованы более двух тысяч человек и около 150 единиц техники, работы ведутся круглосуточно.
Ранее в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы заявили, что в электродепо «Красная Пресня» Кольцевой линии столичного метро началась реконструкция путей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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