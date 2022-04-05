Вице-мэр Бочкарёв: Электродепо «Нижегородское» готово на 70%

Готовность электродепо «Нижегородское», построенного для обслуживания поездов Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро, оценивается более чем в 70%. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«Работы по строительству электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать поезда Большой кольцевой линии, развернуты на территории бывшего завода по модернизации и строительству вагонов метро им. В.Е. Войтовича площадью 17 га, где разместятся более 50 зданий и сооружений. Сегодня общестроительная готовность объекта оценивается более чем в 70%», – пояснил Бочкарёв.

В ходе строительства сносятся уже устаревшие сооружения для площадок под возведение новых зданий депо. Административно-бытовой корпус уже построен, сейчас одновременно проходят второй, третий, четвертый и пятый этапы. Отмечается, что электродепо даст городу 850 рабочих мест.

«Здесь будет проводиться текущий и капитальный ремонт вагонов, ночной отстой и мойка поездов. Сотрудники получат комфортные помещения для работы и отдыха, а также спортивную площадку и парковку для персонального автотранспорта.», – подчеркнул заммэра.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что в настоящий момент оборудуются энергетические объекты и коммуникации в рамках второго этапа строительных работ. При этом в ходе третьего этапа строится отстойно-ремонтный корпус с мастерскими, а также здание персонала, мотодепо и пост электрической централизации.

Во время четвертого этапа работ планируется создание наземной ветки с РЖД у платформы Москва-Товарная-Курская, эта задача выполнена наполовину. Контрольно-пропускной пункт в депо, который являет собой пятый этап строительства, уже сделан боле чем на две трети.

