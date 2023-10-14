Снизился рост переводов из России в Казахстан и Грузию

По показателям переводов средств лидирует Армения. Так, за август из России в Армению перевели 32,8 миллиарда рублей, хотя раньше ежемесячные переводы были на уровне более 20 миллиардов рублей.

Тем временем, в Казахстан перевели 1,58 миллиарда рублей, а в Грузию - 5,7 миллиардов рублей. Отмечается, что за последний год объем переводов в эти страны снизился.

Ранее первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова заявила в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме, что расчеты через платежные системы Visa и Masterсard практически исчезнут в России в течение трех лет, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

