Система денежных переводов Kwikpay зарегистрирована в России

Банк России сообщил о внесении в реестр новой международной платежной системы Kwikpay.

С ее помощью возможны переводы более чем в 30 стран. В их числе, в частности, Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан и Таджикистан, отмечает «Интерфакс».

Банки Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Киргизии приостановили работу с системой «Юнистрим»

В конце июля сообщалось, что банки Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Киргизии приостановили работу с платежной системой «Юнистрим», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Вместе с тем стало известно, что выпущенные «Тинькофф банком» карты международной платежной системы UnionPay перестанут действовать за границей.

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ФОТО: РИА Новости Павел Лисицын
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