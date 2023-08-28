Система денежных переводов Kwikpay зарегистрирована в России
Банк России сообщил о внесении в реестр новой международной платежной системы Kwikpay.
С ее помощью возможны переводы более чем в 30 стран. В их числе, в частности, Азербайджан, Армения, Киргизия, Казахстан и Таджикистан, отмечает «Интерфакс».
Банки Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Киргизии приостановили работу с системой «Юнистрим»
В конце июля сообщалось, что банки Казахстана, Узбекистана, Армении, Грузии и Киргизии приостановили работу с платежной системой «Юнистрим», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Вместе с тем стало известно, что выпущенные «Тинькофф банком» карты международной платежной системы UnionPay перестанут действовать за границей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Российским киберспортсменам разрешили выступать с флагом и гимном
- Врач объяснила «цветение» новорожденных гормональным кризом
- Разбирательство по делу Трампа о штурме Капитолия назначили на март 2024 года
- Астроном объяснил аномальную температуру грунта на Луне составом реголита
- Экс-вторая ракетка мира оценила шансы Даниила Медведева на US Open
- The Killers остановили мировой тур из-за инцидента с россиянином в Грузии
- Президент Венгрии призвала Зеленского начать мирные переговоры
- Фильм «Барби» стал самым кассовым в истории кинокомпании Warner Bros
- Система денежных переводов Kwikpay зарегистрирована в России
- Верещук: С подконтрольной Киеву части Запорожской области эвакуируют 54 ребенка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru