«Снижения не будет!»: В отрасли объяснили рост цен на арендное жилье в 25%
Константин Барсуков заявил НСН, что люди отказываются от планов по покупке квартиры на фоне ужесточения ипотеки, спрос на аренду высокий.
Инфляция и ужесточение условий по ипотеке заставляют граждан отказываться от покупки жилья и выходить на рынок аренды, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН. В связи с этим ждать снижения цен на арендное жилье не стоит, отметил он.
Ранее стало известно, что стоимость аренды жилья в крупных российских городах увеличилась в среднем на 25% за последний год. Значительнее всего подорожали арендные однушки в Нижнем Новгороде (на 28%), Челябинске (26,4%), Тюмени (22,7%), Волгограде (21,3%) и Ростове-на-Дону (17,6%). В Москве цены выросли на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%. Барсуков рассказал, что происходит на рынке аренды.
«На такую статистику влияет и инфляция, и высокие ставки по ипотекам. В 2022 году было падение цен на аренду, за счет этого образовался дополнительный спрос. Он также был связан с тем, что много релокантов было, потом они стали возвращаться. Плюс многие люди, которые решили остаться за границей, стали свои квартиры продавать, то есть, снимать их с аренды. В 2022 году у нас предложения было больше, а в 2023 году обратный процесс пошел. Все факторы в совокупности сыграли. Некоторые отказываются от планов по покупке квартиры, пока переходят в аренду», - объяснил он.
По его словам, спрос на аренду не уменьшается, так как цены по факту вернулись к уровню 2021 года. Поэтому снижение ставок по аренде не ожидается, предупредил Барсуков.
«Спрос, конечно, есть, но нельзя сказать, что он вынужденный. Если сравнить цены в 2021 году и в 2023 по арендной ставке, можно увидеть, что они не так сильно отличаются. По некоторым сегментам есть рост цен, но незначительный. По факту это возврат в 2021 год, плюс инфляция, то есть, не все так страшно. Доход тоже увеличился, денежной массы стало больше. Пока жизнь показывает, что у людей есть возможность снимать квартиру. Предпосылок для снижения цен нет», - резюмировал собеседник НСН.
В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%, сообщил генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Больше всего цены выросли в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на праздники достигла 9729 рублей. Дороже теперь и в Сочи и Калининграде — цены на аренду жилья составили 5920 рублей и 4250 рублей за сутки под Новый год, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Швеция объявила о новом пакете помощи Украине в размере 134 млн долларов
- Писатель-иноагент Быков рассказал пранкерам об отношении к гибели россиян
- Следователи из Москвы направлены в Брянск для помощи в расследовании стрельбы в гимназии
- Депутат Гурулев предложил ввести смертную казнь за диверсии на железных дорогах
- ЦИК получил уведомление о выдвижении Путина на выборы президента в 2024 году
- «Латание дыр»: Глава МИД Литвы рассказал о новом пакете антироссийских санкций
- ЦИК РФ решил провести голосование на выборах президента в новых регионах
- Выдворение мигрантов из России могут заменить штрафом
- Глава МИД Литвы заявил, что Венгрия выступает против Европы
- СМИ: Переговоры о вступлении Украины в Евросоюз могут отложить до марта
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru