«Снижения не будет!»: В отрасли объяснили рост цен на арендное жилье в 25%

«На такую статистику влияет и инфляция, и высокие ставки по ипотекам. В 2022 году было падение цен на аренду, за счет этого образовался дополнительный спрос. Он также был связан с тем, что много релокантов было, потом они стали возвращаться. Плюс многие люди, которые решили остаться за границей, стали свои квартиры продавать, то есть, снимать их с аренды. В 2022 году у нас предложения было больше, а в 2023 году обратный процесс пошел. Все факторы в совокупности сыграли. Некоторые отказываются от планов по покупке квартиры, пока переходят в аренду», - объяснил он.

По его словам, спрос на аренду не уменьшается, так как цены по факту вернулись к уровню 2021 года. Поэтому снижение ставок по аренде не ожидается, предупредил Барсуков.

«Спрос, конечно, есть, но нельзя сказать, что он вынужденный. Если сравнить цены в 2021 году и в 2023 по арендной ставке, можно увидеть, что они не так сильно отличаются. По некоторым сегментам есть рост цен, но незначительный. По факту это возврат в 2021 год, плюс инфляция, то есть, не все так страшно. Доход тоже увеличился, денежной массы стало больше. Пока жизнь показывает, что у людей есть возможность снимать квартиру. Предпосылок для снижения цен нет», - резюмировал собеседник НСН.

В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%, сообщил генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Больше всего цены выросли в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на праздники достигла 9729 рублей. Дороже теперь и в Сочи и Калининграде — цены на аренду жилья составили 5920 рублей и 4250 рублей за сутки под Новый год, передает «Радиоточка НСН».

