«Снижения не будет!»: В отрасли объяснили рост цен на арендное жилье в 25%

Константин Барсуков заявил НСН, что люди отказываются от планов по покупке квартиры на фоне ужесточения ипотеки, спрос на аренду высокий. 

Инфляция и ужесточение условий по ипотеке заставляют граждан отказываться от покупки жилья и выходить на рынок аренды, заявил член Российской гильдии риелторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков в беседе с НСН. В связи с этим ждать снижения цен на арендное жилье не стоит, отметил он.

Ранее стало известно, что стоимость аренды жилья в крупных российских городах увеличилась в среднем на 25% за последний год. Значительнее всего подорожали арендные однушки в Нижнем Новгороде (на 28%), Челябинске (26,4%), Тюмени (22,7%), Волгограде (21,3%) и Ростове-на-Дону (17,6%). В Москве цены выросли на 14%, в Санкт-Петербурге — на 13%. Барсуков рассказал, что происходит на рынке аренды.

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«На такую статистику влияет и инфляция, и высокие ставки по ипотекам. В 2022 году было падение цен на аренду, за счет этого образовался дополнительный спрос. Он также был связан с тем, что много релокантов было, потом они стали возвращаться. Плюс многие люди, которые решили остаться за границей, стали свои квартиры продавать, то есть, снимать их с аренды. В 2022 году у нас предложения было больше, а в 2023 году обратный процесс пошел. Все факторы в совокупности сыграли. Некоторые отказываются от планов по покупке квартиры, пока переходят в аренду», - объяснил он.

По его словам, спрос на аренду не уменьшается, так как цены по факту вернулись к уровню 2021 года. Поэтому снижение ставок по аренде не ожидается, предупредил Барсуков.

«Спрос, конечно, есть, но нельзя сказать, что он вынужденный. Если сравнить цены в 2021 году и в 2023 по арендной ставке, можно увидеть, что они не так сильно отличаются. По некоторым сегментам есть рост цен, но незначительный. По факту это возврат в 2021 год, плюс инфляция, то есть, не все так страшно. Доход тоже увеличился, денежной массы стало больше. Пока жизнь показывает, что у людей есть возможность снимать квартиру. Предпосылок для снижения цен нет», - резюмировал собеседник НСН.

В российских городах посуточная аренда на Новый год подорожала на 30%, сообщил генеральный директор российского сервиса онлайн-бронирования жилья «Суточно.ру» Юрий Кузнецов. Больше всего цены выросли в карельской Сортавале — там стоимость краткосрочной аренды на праздники достигла 9729 рублей. Дороже теперь и в Сочи и Калининграде — цены на аренду жилья составили 5920 рублей и 4250 рублей за сутки под Новый год, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
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