ЦИАН: Рынок жилья лишится 30% покупателей из-за ужесточения льготной ипотеки

Рынок жилья лишится до 30 % покупателей из-за ужесточения льготной ипотеки по решению Минфина, пишет РБК со ссылкой на экспертов «ЦИАН. Аналитики».

Отмечается, что это приведет к сокращению выбора подходящих под условия программы новостроек в регионах, где максимальный размер кредита составлял 12 миллионов рублей. Ожидается, что в Москве и Санкт-Петербурге доля доступных первичных квартир сократится на 40 процентных пунктов.

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Ранее Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Также ведомство предлагает урезать максимальный размер кредита по льготной ипотеке для Москвы и Петербурга вдвое, до 6 миллионов рублей и ограничить возможность получения заемщиками нескольких кредитов в рамках льготных ипотечных программ.

Ужесточение условий предоставления льготной ипотеки приведет к росту недовольства россиян, но тем самым Минфин защитит их, заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин «Радиоточке НСН». Кроме того, указал он, прибыль банковской системы за счет федерального бюджета снизится.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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