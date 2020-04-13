Будет ли в России дешевый бензин? Правительство ограничило импорт топлива

В эфире НСН председатель правления «Независимого топливного союза» рассказал, что высокие цены на топливо не выгодны властям.

Правительство РФ намерено ограничить ввоз в страну бензина по дешевым ценам. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал министр энергетики Александр Новак. По его словам, ввоз в страну дешевого бензина будет ограничен на полгода.

Ранее в эфире НСН председатель правления «Независимого топливного союза» Григорий Баженов заявил, что запретительные меры не пойдут на пользу топливному рынку.

«Это типичная ситуация, когда правительство в первую очередь пытается что-то запретить, а не исправить ту проблему, которую само и создало. У нас сейчас нефтяные компании, когда поставляют на внутренний рынок очередную тонну бензина, доплачивают в бюджет сверх акциза очень значительную сумму. 12 тысяч рублей за бензин и 6 тысяч за дизельное топливо. При таком раскладе оптовая цена не может упасть настолько, чтобы скорректировать розничные котировки. В рознице падение цен наблюдается редко, потому что все участники рынка понимают: нынешняя ситуация краткосрочная. И снизив цену сейчас, они потом не смогут вернуть ее обратно при росте оптовой цены», - пояснил он.

Дешевый бензин не выгоден правительству

По словам Григория Баженова, импорт бензина мог бы спасти положение, однако это не выгодно властям.

«В этом плане мог бы неплохо сработать импорт. Но это не в интересах правительства, которое формирует каркас рынка нефтепродуктов. И оно идет по самому легкому пути и запрещает импорт. Нам необходимо проводить структурные реформы на рынке, либерализацию цен, от которой выиграет и потребитель, и производитель», - сказал Григорий Баженов.

Независимый топливный союз (НТС) обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку отрасли из-за риска роста цен на бензин на фоне распространения коронавируса.

Ранее НСН писала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в правительство по вопросу введения запрета на ввоз зарубежного бензина в Россию.

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
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