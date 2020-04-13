Будет ли в России дешевый бензин? Правительство ограничило импорт топлива

Правительство РФ намерено ограничить ввоз в страну бензина по дешевым ценам. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал министр энергетики Александр Новак. По его словам, ввоз в страну дешевого бензина будет ограничен на полгода.

Ранее в эфире НСН председатель правления «Независимого топливного союза» Григорий Баженов заявил, что запретительные меры не пойдут на пользу топливному рынку.

«Это типичная ситуация, когда правительство в первую очередь пытается что-то запретить, а не исправить ту проблему, которую само и создало. У нас сейчас нефтяные компании, когда поставляют на внутренний рынок очередную тонну бензина, доплачивают в бюджет сверх акциза очень значительную сумму. 12 тысяч рублей за бензин и 6 тысяч за дизельное топливо. При таком раскладе оптовая цена не может упасть настолько, чтобы скорректировать розничные котировки. В рознице падение цен наблюдается редко, потому что все участники рынка понимают: нынешняя ситуация краткосрочная. И снизив цену сейчас, они потом не смогут вернуть ее обратно при росте оптовой цены», - пояснил он.