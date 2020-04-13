Будет ли в России дешевый бензин? Правительство ограничило импорт топлива
В эфире НСН председатель правления «Независимого топливного союза» рассказал, что высокие цены на топливо не выгодны властям.
Правительство РФ намерено ограничить ввоз в страну бензина по дешевым ценам. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказал министр энергетики Александр Новак. По его словам, ввоз в страну дешевого бензина будет ограничен на полгода.
Ранее в эфире НСН председатель правления «Независимого топливного союза» Григорий Баженов заявил, что запретительные меры не пойдут на пользу топливному рынку.
«Это типичная ситуация, когда правительство в первую очередь пытается что-то запретить, а не исправить ту проблему, которую само и создало. У нас сейчас нефтяные компании, когда поставляют на внутренний рынок очередную тонну бензина, доплачивают в бюджет сверх акциза очень значительную сумму. 12 тысяч рублей за бензин и 6 тысяч за дизельное топливо. При таком раскладе оптовая цена не может упасть настолько, чтобы скорректировать розничные котировки. В рознице падение цен наблюдается редко, потому что все участники рынка понимают: нынешняя ситуация краткосрочная. И снизив цену сейчас, они потом не смогут вернуть ее обратно при росте оптовой цены», - пояснил он.
По словам Григория Баженова, импорт бензина мог бы спасти положение, однако это не выгодно властям.
«В этом плане мог бы неплохо сработать импорт. Но это не в интересах правительства, которое формирует каркас рынка нефтепродуктов. И оно идет по самому легкому пути и запрещает импорт. Нам необходимо проводить структурные реформы на рынке, либерализацию цен, от которой выиграет и потребитель, и производитель», - сказал Григорий Баженов.
Независимый топливный союз (НТС) обратился к главе правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой оказать поддержку отрасли из-за риска роста цен на бензин на фоне распространения коронавируса.
Ранее НСН писала, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал журналистам обратиться в правительство по вопросу введения запрета на ввоз зарубежного бензина в Россию.
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