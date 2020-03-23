Топливный союз хочет вернуть продажу алкоголя на АЗС из-за COVID-19

Участники «Российского топливного союза», который объединяет независимые автомобильные заправочные станции, предлагают вновь разрешить реализацию алкогольных напитков на АЗС. Такая инициатива содержится в списке предложений, которые организация готовит на фоне текущих экономических проблем.

Президент союза Евгений Аркуша пояснил, что возврат продажи спиртного даст возможность автовладельцам приобрести всё в одном месте. Это актуально, учитывая закрытие торговых центров в качестве одной из мер противодействия распространению коронавируса.

При этом, как подчеркнул Аркуша, независимые АЗС не просят помощи властей, поскольку самостоятельно справляются с текущей ситуацией, сообщает Москва 24.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал сделать всё возможное, чтобы удержать стоимость топлива на прежнем уровне.

