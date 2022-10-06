Автоэксперт усомнилась, что в России успеют продать 650 тысяч автомобилей за 2022 год
Трудно предположить, что с учетом частичной мобилизации и продолжающейся спецоперации авторынок резко оживет, сказала НСН Татьяна Арабаджи.
В России вряд ли успеют продать 600-650 тысяч автомобилей за 2022 год. Об этом НСН заявила директор Национального агентства промышленной информации (НАПИ) и агентства Russian Automotive Market Research Татьяна Арабаджи.
Ранее Ассоциация европейского бизнеса сообщила о том, что продажа новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России снизилась в сентябре на 59,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составила 46,7 тысяч машин. Арабаджи подчеркнула, что это снижение не стало чем-то неожиданным в свете последних событий.
При этом собеседник НСН затруднилась спрогнозировать дальнейшую ситуацию на рынке.
«Если до введения частичной мобилизации можно было строить какие-то прогнозы, то сейчас это сделать весьма затруднительно. Рынок не может за неделю-две категорически поменяться. Дождемся октябрьских показателей, тогда можно будет что-то сказать. Раньше мы рассчитывали, что у нас получится продать 600-650 тысяч легковых автомобилей за год без учета легкого коммерческого транспорта. Удастся ли это сейчас, предположить трудно. Поживем — увидим», — заметила она.
Также аналитик рассказала, какие автомобили сейчас представлены на российском рынке.
«В основном, конечно, это китайские бренды, их доля растет, и немногочисленные модели “Лады”. Корейские производители в основном распродают имеющиеся остатки», — заключила Арабаджи.
Ранее стало известно, что японская компания Isuzu Motors рассматривает возможность остаться в России.
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