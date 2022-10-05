Isuzu Motors рассматривает возможность остаться в России

Японская компания Isuzu Motors рассматривает вариант с продолжением своей деятельности в России, сообщает РИА Новости.

Японский автоконцерн Isuzu может закрыть свой завод в России

Ранее появилась информация, что предприятие планирует прекратить производство грузовых машин в РФ из-за возникших сложностей. На фоне этого Isuzu Motors объявило о намерении пересмотреть производственную систему.

Из сообщения компании следует, что в настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее.

Ранее стало известно, что компания может прекратить производство автомобилей в России из-за проблем с поставками компонентов для производства автомобилей на своем ульяновском автозаводе, который, итак, приостановил выпуск автомобилей после начала военной спецоперации РФ на территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АвтопромАвтомобили
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