Isuzu Motors рассматривает возможность остаться в России
Японская компания Isuzu Motors рассматривает вариант с продолжением своей деятельности в России, сообщает РИА Новости.
Ранее появилась информация, что предприятие планирует прекратить производство грузовых машин в РФ из-за возникших сложностей. На фоне этого Isuzu Motors объявило о намерении пересмотреть производственную систему.
Из сообщения компании следует, что в настоящее время изучаются все возможности, в том числе продолжение деятельности или выход из нее.
Ранее стало известно, что компания может прекратить производство автомобилей в России из-за проблем с поставками компонентов для производства автомобилей на своем ульяновском автозаводе, который, итак, приостановил выпуск автомобилей после начала военной спецоперации РФ на территории Украины.
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