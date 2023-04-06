Курс доллара превысил 81 рубль

Курс доллара поднялся выше 81 рубля впервые с апреля прошлого года, следует из данных Мосбиржи.

Курс вырос на 1,19 рубля, до 81,03 рубля,евро подорожал на 1,20 рубля и торгуется в пределах 88,49 рубля.

