СМИ: Зерновые продукты для завтраков могут исчезнуть с полок магазинов
Российские ретейлеры выступили против включения зерновых продуктов в государственную информационную систему «Зерно». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на участников рынка.
По данным издания, Минсельхоз настаивает на том, чтобы розничная и оптовая торговля подключились к федеральной государственной информационной системе «Зерно». При этом затраты на подобную интеграцию могут составить около 12 миллиардов рублей. Дополнительные денежные средства необходимы компаниям для найма сотрудников для ввода данных и подключения логистической инфраструктуры.
Как сообщают источники газеты, это приведет к существенному удорожанию готовых завтраков, отрубей и смесей для выпечки. В этом случае компаниям проще и дешевле полностью убрать данную категорию товаров с полок магазинов. По словам ретейлеров, на данный момент доля готовых зерновых продуктов в их обороте не превышает 1,5% и отказ от реализации подобных товаров не нанесет существенного ущерба бизнесу.
Ранее сообщалось, что доля отечественных продуктов в магазинах в РФ достигла 90%, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru