СМИ: Зерновые продукты для завтраков могут исчезнуть с полок магазинов

По данным издания, Минсельхоз настаивает на том, чтобы розничная и оптовая торговля подключились к федеральной государственной информационной системе «Зерно». При этом затраты на подобную интеграцию могут составить около 12 миллиардов рублей. Дополнительные денежные средства необходимы компаниям для найма сотрудников для ввода данных и подключения логистической инфраструктуры.

Как сообщают источники газеты, это приведет к существенному удорожанию готовых завтраков, отрубей и смесей для выпечки. В этом случае компаниям проще и дешевле полностью убрать данную категорию товаров с полок магазинов. По словам ретейлеров, на данный момент доля готовых зерновых продуктов в их обороте не превышает 1,5% и отказ от реализации подобных товаров не нанесет существенного ущерба бизнесу.

Ранее сообщалось, что доля отечественных продуктов в магазинах в РФ достигла 90%, передает «Радиоточка НСН».

