Bloomberg: Россия в нескольких часах от дефолта

Россия находится «в нескольких часах» от дефолта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на условия, которые прописаны в обязательствах по внешнему долгу.

Согласно им, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 миллионов заканчивается 26 июня.

Так, отмечается, что если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то 27 июня, утром состоится «событие дефолта», который для РФ станет первым по внешнему долгу за последние 100 лет.

27 мая в Минфине сообщили, что Национальный расчетный депозитарий осуществил выплату в размере $71,25 миллионов и €26,5 миллионов по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.

«Дефолт или погашение?»: Что ждет Россию после перехода на оплату внешнего долга в рублях

При этом 30 мая министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Москва будет платить держателям российских еврооблигаций с помощью механизма, схожего со схемой оплаты российского газа в рублях.

Ранее экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что если «вынужденный дефолт» России будет признан другими странами, то это может привести к кросс-дефолту и аресту активов за рубежом.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ДолгиРоссияДефолт
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