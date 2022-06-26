Bloomberg: Россия в нескольких часах от дефолта

Россия находится «в нескольких часах» от дефолта. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на условия, которые прописаны в обязательствах по внешнему долгу.

Согласно им, льготный период для выплаты процентов по евробондам на сумму порядка $100 миллионов заканчивается 26 июня.

Так, отмечается, что если инвесторы не получат деньги к крайнему сроку, то 27 июня, утром состоится «событие дефолта», который для РФ станет первым по внешнему долгу за последние 100 лет.

27 мая в Минфине сообщили, что Национальный расчетный депозитарий осуществил выплату в размере $71,25 миллионов и €26,5 миллионов по облигациям внешних облигационных займов со сроком погашения в 2026 и 2036 годах.