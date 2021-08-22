СМИ: Завершение укладки «Северного потока-2» в водах ФРГ намечено на 12 сентября

Окончание укладки «Северного потока-2» судном «Фортуна» в водах ФРГ запланировано на 12 сентября 2021 года.

Еще немного, еще чуть-чуть. «Северный поток-2» неумолимо близится к завершению

Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии 22 августа, в воскресенье.

Напомним, «Северный поток – 2» на сегодня завершен на 99%.

Ранее в воскресенье стало известно, что завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом свидетельствуют данные позиционирования морских судов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудноГерманияСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры