СМИ: Завершение укладки «Северного потока-2» в водах ФРГ намечено на 12 сентября
Окончание укладки «Северного потока-2» судном «Фортуна» в водах ФРГ запланировано на 12 сентября 2021 года.
Об этом информирует агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии 22 августа, в воскресенье.
Напомним, «Северный поток – 2» на сегодня завершен на 99%.
Ранее в воскресенье стало известно, что завершилась укладка труб второй нитки «Северного потока-2» в исключительной экономической зоне Дании. Об этом свидетельствуют данные позиционирования морских судов.
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