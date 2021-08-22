СМИ: Завершение укладки «Северного потока-2» в водах ФРГ намечено на 12 сентября

Президент Владимир Путин предложил выплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военным — по 15 тысяч Берлин пригрозил Москве новыми возможными санкциями из-за «Северного потока - 2» В России работают над созданием малогабаритных «умных» авиационных бомб Посетители парка развлечений в Казани застряли на аттракционе Аэропорт Кабула закрывается на 48 часов FIFA заявила о необходимости экстренно эвакуировать футболисток из Афганистана В Госдуме оценили китайские советы о поведении в гостях у россиян