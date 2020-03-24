СМИ: Запрет на экспорт круп в России отменён
Запрет на экспорт круп из России, введённый с 20 марта, отменяется. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информацию источника в экспортных кругах. Между тем, в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая ввела ограничение, комментировать эти данные отказались.
Ранее отечественные производители круп выступили резко против подобной ограничительной меры, принятой на фоне ажиотажного спроса в связи с эпидемией коронавируса.
Представители отрасли заверили, что наличных товарных запасов крупяных изделий достаточно как для внутреннего рынка, так и для экспортирования, отмечает «Свободная пресса».
Производители предупредили, что запрет поставок за рубеж приведет к серьёзным финансовым проблемам для экспортеров из-за штрафов за срыв контрактов, а также к потере имиджа надёжных партнёров.
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