СМИ: Запрет на экспорт круп в России отменён

Запрет на экспорт круп из России, введённый с 20 марта, отменяется. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на информацию источника в экспортных кругах. Между тем, в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору, которая ввела ограничение, комментировать эти данные отказались.

Ранее отечественные производители круп выступили резко против подобной ограничительной меры, принятой на фоне ажиотажного спроса в связи с эпидемией коронавируса.