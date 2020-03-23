С наступившим! Экономическим «коронакризисом»

Причиной замедления экономики стала пандемия коронавируса и обвал цен на нефть из-за развала сделки ОПЕК+. Эксперты «Института международных финансов» констатировали, что рецессия уже наступила в экономиках США, стран еврозоны и Японии, на которых приходится треть мирового ВВП. Они ожидают, что период экономического спада продлится как минимум до середины текущего года.

Нынешнее положение дел таково, что нефтяные котировки в понедельник продолжили падение, а вслед за ними продолжил падать и курс рубля. Стоимость барреля марки Brent на лондонской бирже на момент подготовки материала составляла 25 долларов 68 центов. При этом биржевые аналитики, на которых ссылается агентство Bloomberg, предупреждают о возможности падения котировок до 10-15 долларов за баррель. Курс рубля по отношению к основным валютам в понедельник уверенности не показал: официальный курс Банка России на вторник зафиксирован на уровне 80 рублей 88 копеек за доллар и 86,70 – за евро.

Российские власти, хотя и продолжают избегать термина «кризис», меры поддержки экономики рассматривают вовсю. Правительство РФ расширило перечень системообразующих предприятий, которые вправе рассчитывать на господдержку. Список пополнился, в частности, за счет сетевых компаний, причем, не только продовольственных ритейлеров, но и сетей фаст-фуда, спорттоваров, интерьерных и строительных гипермаркетов. Кабмин будет отслеживать финансовую устойчивость компаний, вошедших в список, проводить стресс-тесты и по их итогам принимать решения об оказании помощи. Ситуацию рассматривают как довольно серьезную, на что указывает и возможность приостановить действие системы «Платон». В правительстве обсуждают такой вариант ради поддержки транспортной и логистической отраслей и снижения их издержек при перевозке продуктов и товаров первой необходимости, - напоминает «Интерфакс». Кроме того, Россельхознадзор ввел запрет на экспорт всех видов круп сроком на 10 дней.

Последствия «коронакризиса» предсказать пока невозможно – он слишком отличается от своих предшественников, - заметил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Данный кризис - он нестандартный, он не по экономическим законам протекает. Даже успешные компании вынуждены останавливать свои производства, просто чтобы не заразить или ограничить заражение своих сотрудников. Это другая совершенно причина», - заявил Кудрин. Точно можно сказать лишь, что для российской экономики этот год будет сложным, - указал глава Счетной палаты, добавив, что какой-либо предварительный прогноз можно будет составить лишь в конце апреля.

