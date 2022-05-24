СМИ: западные санкции «отскакивают» от России

Странам Запада пока не удается сломить экономику России, так как Москва «явно была хорошо подготовлена ​​к экономической войне», сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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Решающую роль играет торговля сырьевыми товарами, нефти и газа, а также «выдающееся достижение» — решение России продавать энергоресурсы за свою валюту, пишет издание.

Отмечается, что курс рубля по отношению к евро достиг рекордно высокого за последние семь лет значения. Также к устойчивости Москвы к ограничительным мерам привела неверная оценка Западом возможности рецессии российской экономики.

Напомним, по оценкам Минэкономразвития РФ, укрепление курса рубля находится на пиковых уровнях.

Ранее курс евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года, в ходе торгов на Московской бирже он опустился до до 58,81 рубля, а курс доллара снизился до 57,48 рубля.

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