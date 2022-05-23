Курс евро упал до 59 рублей впервые с 2015 года
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже опустился до 59 рублей, это произошло впервые с июня 2015 года.
Курс доллара в 16.29 мск в ходе торгов падал на 2,75 рубля - до 57,48 рубля, евро - на 3,99 рубля - до 58,81 рубля.
Официальный курс доллара, установленный ЦБ на 24 мая, составил 58,21 рубля (-0,68), евро 60,39 рубля (-0,51).
«Суперкрепкий рубль» может негативно сказаться на пополнении государственного бюджета и в этом плане, чем слабее курс национальной валюты, тем лучше, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» инвестиционный менеджер УК «Альфа-Капитал» Тимур Нигматуллин.
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