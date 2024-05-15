СМИ: Замороженные в Германии российские активы оцениваются в $4,28 млрд

В целом же страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), ЕС и Австралия заблокировали активы ЦБ РФ в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд, более двух третей от них заморожено в ЕС. Большинство этих активов находится в бельгийской клиринговой палате по ценным бумагам Euroclear. В прошлом году она заработала на них порядка €3 млрд благодаря инвестированию. Агентство Reuters оценивает прибыль в $2,5–3 млрд в год.

Экс-глава Центробанка Сергей Дубинин ранее заявил «Радиоточке НСН», что конфискованные российские активы можно будет вернуть только через полвека, а решение этого вопроса начнется только после завершения спецоперации. Вместе с тем Дубинин заверил, что угрозы разморозки российских активов звучат регулярно, опасаться их не стоит.

