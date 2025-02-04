СМИ: Закредитованность жителей РФ снизилась впервые с 2022 года
Общий объем кредитов россиян в декабре 2024 года снизился на 192 миллиарда рублей, составив 36,9 триллиона рублей. Об этом сообщает «Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
Как уточняет издание, снижение зафиксировано впервые с мая 2022 года. По словам основателя Anderida Financial Group Алексея Тараповского, пока закредитованность населения снизилась незначительно.
В Центробанке пояснили, что розничный кредитный портфель россиян сократился. При этом снизилась исключительно задолженность по необеспеченным ссудам, ипотека и автокредитование продолжали расти. Снижение объема кредитов связано с жесткой денежно-кредитной политикой. Ожидается, что тренд продлится минимум до второго полугодия 2025 года.
Ранее сообщалось, что в декабре 2024 года 70% от общего числа новых кредитов, взятых россиянами, пришлось на займы от МФО – среднесрочные и «до зарплаты». При этом генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов в разговоре с «Радиоточкой НСН» пояснил, что микрозаймы не являются выходом из ситуации с высокой ключевой ставкой Центробанка и несут больший риск – ставка у микрофинансовых организаций (МФО) намного больше, что погружает человека в глубокую долговую яму.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru