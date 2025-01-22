СМИ: Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%
Средняя величина полной стоимости кредита (ПСК) в сегменте кредитных карт в декабре 2024 года выросла до 38,8%, пишет РБК со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Скоринг Бюро».
Как сообщает издание, значение является рекордным минимум за последние четыре года. За 2024 год ПСК по кредитным картам увеличилась на 9,7 процентных пункта. Наиболее заметно показатель вырос к середине года, при этом осенью опустился до 27–28% годовых.
Для сравнения, ПСК в сегменте потребительских кредитов выросла на 8,8 процентных пункта, по автокредитам — на 5,2 процентных пункта, а в ипотеке — на 7,1 процентных пункта.
Ранее резкий всплеск стоимости заимствований по кредиткам до 34,2% был зафиксирован в марте 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru