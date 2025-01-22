СМИ: Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%

Как сообщает издание, значение является рекордным минимум за последние четыре года. За 2024 год ПСК по кредитным картам увеличилась на 9,7 процентных пункта. Наиболее заметно показатель вырос к середине года, при этом осенью опустился до 27–28% годовых.

Для сравнения, ПСК в сегменте потребительских кредитов выросла на 8,8 процентных пункта, по автокредитам — на 5,2 процентных пункта, а в ипотеке — на 7,1 процентных пункта.

Ранее резкий всплеск стоимости заимствований по кредиткам до 34,2% был зафиксирован в марте 2022 года, напоминает «Радиоточка НСН».

