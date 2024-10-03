СМИ: Зафиксировано самое сильное за 16 лет падение цен на рис в Азии

Согласно информации Ассоциации экспортеров тайского риса, тайский белый рис пятипроцентной очистки 2 октября упал в цене почти на 11%, до 509 долларов за тонну. Отмечается, что такой показатель оказался самым большим падением с мая 2008 года.

Ранее правительство России продлило до 31 декабря 2024 года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Мера направлена на предотвращение дефицита и обеспечение стабильных цен на рисовую продукцию для потребителей, передает «Радиоточка НСН».

