СМИ: Зафиксировано самое сильное за 16 лет падение цен на рис в Азии
Азиатский рынок риса отреагировал на решение властей Индии смягчить экспортные ограничения, цены на рис в этом регионе продемонстрировали самое сильное за последние 16 лет падение. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно информации Ассоциации экспортеров тайского риса, тайский белый рис пятипроцентной очистки 2 октября упал в цене почти на 11%, до 509 долларов за тонну. Отмечается, что такой показатель оказался самым большим падением с мая 2008 года.
Ранее правительство России продлило до 31 декабря 2024 года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы. Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Мера направлена на предотвращение дефицита и обеспечение стабильных цен на рисовую продукцию для потребителей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru