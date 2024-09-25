Путин: Россия является одним из ведущих мировых экспортеров по продуктам питания

Россия по некоторым направлениям стала лидером среди экспортеров. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта он указал, что это, например, поставки продуктов питания.

«В первую очередь это заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти», - заключил глава государства.

Ранее замруководителя Росрыболовства Александр Яковлев заявил, что экспорт рыбной продукции России к 2030 году должен достичь $7-8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Софья Сандурская
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