Путин: Россия является одним из ведущих мировых экспортеров по продуктам питания
Россия по некоторым направлениям стала лидером среди экспортеров. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На расширенном заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта он указал, что это, например, поставки продуктов питания.
«В первую очередь это заслуга специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти», - заключил глава государства.
Ранее замруководителя Росрыболовства Александр Яковлев заявил, что экспорт рыбной продукции России к 2030 году должен достичь $7-8 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru