Правительство РФ продлило временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы

Минсельхоз России предлагал ранее продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 31 декабря.

Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Мера направлена на предотвращение дефицита и обеспечение стабильных цен на рисовую продукцию для потребителей. С тех пор запрет неоднократно продлевался, в том числе в прошлом году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

