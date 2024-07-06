Правительство РФ продлило временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы
6 июля 202417:16
Правительство России продлило до 31 декабря 2024 года временное ограничение на вывоз риса и рисовой крупы.
Минсельхоз России предлагал ранее продлить запрет на экспорт риса и рисовой крупы до 31 декабря.
Запрет на экспорт риса и рисовой крупы был введен 1 июля 2022 года после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани. Мера направлена на предотвращение дефицита и обеспечение стабильных цен на рисовую продукцию для потребителей. С тех пор запрет неоднократно продлевался, в том числе в прошлом году, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru