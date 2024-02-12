СМИ: Выплаты кешбэка российскими банками в 2023 году выросли на треть

Уточняется, что более 80 миллиардов рублей кэшбека получили клиенты Тинькофф Банка. Сбербанк по итогам года начислил 140 миллиардов бонусов по программе «Спасибо», при этом число участников бонусной программы возросло до 78 миллионов человек. Более 24 миллиардов бонусов в рублях и баллах также выплатил своим клиентам ВТБ.

По данным банков, в 2022 году люди тратили бонусы на услуги в сфере строительства и развлечения, а в 2023 году отдавали предпочтения супермаркетам, кафе и ресторанам.

Ранее сообщалось, что по итогу 2023 года россияне досрочно погасили более 11 миллионов кредита. Доля таких погашений за 12 месяцев года составила 21%, передает «Радиоточка НСН».

