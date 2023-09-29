СМИ: Выдачу льготной сельской ипотеки под 3% возобновили

Минсельхоз возобновил согласование заявок по программе «Сельская ипотека», сообщает «Российская газета». Таким образом, программа льготной сельской ипотеки под 3% возобновлена.

Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объяснил, что правительство нашло деньги на дальнейшую реализацию программы, при этом темпы ее будут снижены.

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Ранее стало известно, что отечественные уполномоченные кредитные организации временно прекратили оформлять новые ссуды по программе сельской ипотеки из-за увеличения ключевой ставки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно правительственному постановлению, в рамках программы «Сельская ипотека» сохранилась ставка не более 3% годовых. Глава Минсельхоза тогда говорил, выдача приостановлена, поскольку, увеличились обязательства по ранее выданным кредитам в связи с решением Банка РФ поднять ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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