СМИ: Выдачу льготной сельской ипотеки под 3% возобновили
Минсельхоз возобновил согласование заявок по программе «Сельская ипотека», сообщает «Российская газета». Таким образом, программа льготной сельской ипотеки под 3% возобновлена.
Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев объяснил, что правительство нашло деньги на дальнейшую реализацию программы, при этом темпы ее будут снижены.
Ранее стало известно, что отечественные уполномоченные кредитные организации временно прекратили оформлять новые ссуды по программе сельской ипотеки из-за увеличения ключевой ставки. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», согласно правительственному постановлению, в рамках программы «Сельская ипотека» сохранилась ставка не более 3% годовых. Глава Минсельхоза тогда говорил, выдача приостановлена, поскольку, увеличились обязательства по ранее выданным кредитам в связи с решением Банка РФ поднять ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru