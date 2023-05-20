СМИ: ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил $15 тысяч

ВВП в России на душу населения по итогам 2022 года составил $15,44 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Международного валютного фонда.

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Согласно сведениям МВФ, за год ВВП на душу населения вырос на 22,3% (или $2,82 тысячи). Этот показатель приблизился к рекорду 2013 года — $15,93 тысячи.

Отмечается, что ВВП на душу населения увеличивался в прошлом году в 74 из 100 государств. Наибольший рост этого показателя зафиксирован в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%).

При этом в 25 странах зафиксировали снижение показателей: ВВП на душу населения заметно упал в Японии (на 15,2%), Швеции (8,6%) и Корее (7,9%).

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предположил, что в этом году рост ВВП может достигнуть 2%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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