СМИ: ВВП на душу населения в России в 2022 году превысил $15 тысяч
ВВП в России на душу населения по итогам 2022 года составил $15,44 тысячи. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Международного валютного фонда.
Согласно сведениям МВФ, за год ВВП на душу населения вырос на 22,3% (или $2,82 тысячи). Этот показатель приблизился к рекорду 2013 года — $15,93 тысячи.
Отмечается, что ВВП на душу населения увеличивался в прошлом году в 74 из 100 государств. Наибольший рост этого показателя зафиксирован в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%).
При этом в 25 странах зафиксировали снижение показателей: ВВП на душу населения заметно упал в Японии (на 15,2%), Швеции (8,6%) и Корее (7,9%).
Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов предположил, что в этом году рост ВВП может достигнуть 2%, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru