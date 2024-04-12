СМИ: Внешний долг России на душу населения упал до минимума с 2005 года
Внешний долг РФ на душу населения по состоянию на 1 апреля упал до $2,1 тысячи, этот показатель — самый низкий с 2005 года. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Банка России.
В первом квартале 2024 года внешний долг сократился до $304 млрд, до почти 15,05% ВВП. Такой результат стал наименьшим как минимум с 1993 года.
Обязательства РФ перед нерезидентами на душу населения в первые три месяца года сократились до $2079. Кварталом ранее они составляли $2167. Текущий уровень — наименьший с 2005 года, тогда показатель составлял $1802.
При этом максимальный уровень внешнего долга РФ в расчете на душу населения был зафиксирован в 2013 году, тогда он составил $5072. Наивысший уровень внешнего долга к ВВП — 91% — наблюдался в 1999 году.
Ранее Счетная палата сообщила, что в 2023 году внешний долг России в иностранной валюте уменьшился, однако увеличился в рублевом эквиваленте, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru