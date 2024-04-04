Счетная палата: Объем госдолга в 2023 году вырос на 2,775 трлн рублей

«Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 031,8 миллиарда рублей, или на 10,8%, и составил 20 812,8 миллиарда рублей», — приводит текст документа РИА Новости.

При этом внешний долг РФ в иностранной валюте уменьшился на $4,09 млрд (в рублях — увеличился на 743,9 млрд), на 7,1% (18,4%). Он составляет $53,3 млрд, или 4 782,4 млрд рублей.

Как отметили в Счетной палате, расходы на обслуживание государственного долга в прошлом году превысили показатель, утвержденный в законе о бюджете на 2023-2025 годы, на 205 млрд рублей и составили 1,724 трлн.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что госдолг России находится на безопасном уровне — 17% от ВВП. По словам министра финансов Антона Силуанова, по итогам года уровень госдолга может оказаться чуть ниже озвученных премьером показателей, пишет RT.

