Счетная палата: Объем госдолга в 2023 году вырос на 2,775 трлн рублей
Объем государственного долга России в прошлом году вырос на 2,775 трлн рублей по сравнению с 2022-м и достиг 25,595 трлн. Об этом сообщается в аналитической записке Счетной палаты о ходе исполнения бюджета за 2023 год.
«Государственный долг увеличился на 2 775,7 миллиарда рублей, или на 12,2%, и составил 25 595,2 миллиарда рублей, или 15% ВВП, при этом внутренний долг увеличился на 2 031,8 миллиарда рублей, или на 10,8%, и составил 20 812,8 миллиарда рублей», — приводит текст документа РИА Новости.
При этом внешний долг РФ в иностранной валюте уменьшился на $4,09 млрд (в рублях — увеличился на 743,9 млрд), на 7,1% (18,4%). Он составляет $53,3 млрд, или 4 782,4 млрд рублей.
Как отметили в Счетной палате, расходы на обслуживание государственного долга в прошлом году превысили показатель, утвержденный в законе о бюджете на 2023-2025 годы, на 205 млрд рублей и составили 1,724 трлн.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что госдолг России находится на безопасном уровне — 17% от ВВП. По словам министра финансов Антона Силуанова, по итогам года уровень госдолга может оказаться чуть ниже озвученных премьером показателей, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru