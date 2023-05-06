СМИ: Внешний долг по отношению к ВВП в России снизился до минимальных 16,6%
6 мая 202316:15
По результатам 2022 года объем внешнего долга по отношению к уровню ВВП РФ сократился до исторического минимума. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что уровень внешнего долга к ВВП уменьшился до 16,6%.
Агентство отмечает, что значение стало минимальным с 2002 года.
Ниже, чем в России, аналогичный показатель среди крупнейших экономик мира только в Китае - 13,7%.
Благодаря специальной военной операции на Украине в России стало меньше бедных граждан, заявилa News.ru профессор МГУ, экономист-регионовед Наталья Зубаревич.
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6 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru