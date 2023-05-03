Экономист объяснила причину резкого снижения числа бедных в России

Благодаря специальной военной операции на Украине в России стало меньше бедных граждан, заявилa News.ru профессор МГУ, экономист-регионовед Наталья Зубаревич.

«Получив фантастический уровень оплаты, участники СВО выводят свои семьи из бедности. [...] Сильно ничего не изменилось. Но то, что государство добавило денег малоимущим — это факт», - сказала Зубаревич.

Она напомнила о стоящей перед государством задаче - сократить уровень бедности в стране. Так, малоимущие семьи детьми с лета прошлого года получают ежемесячные выплаты, которые формально выводят их из бедности. Также Зубаревич напомнила об индексации пенсий, которые не могут быть ниже прожиточного уровня пенсионера.

Ранее вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Лев Якобсон в разговоре с телеграм-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что показатель доли бедных не дает полной картины уровня финансового благополучия граждан.

