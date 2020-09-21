Экономист объяснил, кому выгодна утечка секретов финразведки США

Профессор финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в эфире НСН высказал мнение, что утечка такой информации спустя несколько лет - скорее не экономический, а политический вопрос.

«Эта информация появилась неслучайно, так как именно сейчас разгорается истерия по поводу новых санкций в отношении России. Кому было выгодно обнародовать эту информацию? Тем, кто хочет нагнетания этой ситуации», - сказал Хейфец.

Он считает, некие угрозы для фигурантов этих публикаций все же присутствуют, так как в мире действуют законы по борьбе с отмыванием денег, и их могут применить.