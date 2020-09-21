Экономист объяснил, кому выгодна утечка секретов финразведки США
Профессор Финансового университета Борис Хейфец прокомментировал НСН публикацию данных о транзакциях российских бизнесменов в США, которые американская финразведка посчитала сомнительными.
Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). В их числе - несколько высокопоставленные российских чиновников и крупных бизнесменов, они попали в поле зрения финансовой разведки США в 1999-2017 годах из-за подозрений в сомнительных транзакций, проведённых в американских банках. В списке подозреваемых в подозрительных транзациях в те годы оказались предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев, пишут СМИ.
Профессор финансового университета при правительстве РФ Борис Хейфец в эфире НСН высказал мнение, что утечка такой информации спустя несколько лет - скорее не экономический, а политический вопрос.
«Эта информация появилась неслучайно, так как именно сейчас разгорается истерия по поводу новых санкций в отношении России. Кому было выгодно обнародовать эту информацию? Тем, кто хочет нагнетания этой ситуации», - сказал Хейфец.
Он считает, некие угрозы для фигурантов этих публикаций все же присутствуют, так как в мире действуют законы по борьбе с отмыванием денег, и их могут применить.
«Есть опасность применения законов об отмывании денег, о конфискациях, но на самом деле борьба с отмыванием денег в мире идет давно и принят план по борьбе с отмыванием денег и размыванием налоговой базы бюджета. Но по существу никаких громких серьезных конфискаций мы не наблюдаем. Будет ли сейчас это? Пока это утечка информации, а никакие налоговые и государственные органы этим не занимались», - полагает эксперт.
Как сообщал РБК, Аркадий Ротенберг через своего представителя назвал данные в публикации о сомнительных транзакциях бредом. Представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.
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