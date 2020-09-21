Эксперт связал публикацию данных о счетах россиян в банках США с делом Навального

Международный расследовательский проект журналистов «Кассандра», которым занимаются 110 медиа из 88 стран, в том числе ICIJ, BuzzFeed, OCCRP, опубликовал итоги изучения попавших в их распоряжение секретных документов финансовой разведки США (FinCEN). В их числе - несколько высокопоставленных российских чиновников и крупных бизнесменов. Они оказались в поле зрения финансовой разведки США в 1999-2017 годах из-за подозрений в сомнительных транзакциях, проведённых в американских банках. В их числе предприниматели Олег Дерипаска, Аркадий и Борис Ротенберги, экс-руководитель администрации Бориса Ельцина и советник президента РФ Владимира Путина Валентин Юмашев, пишут СМИ.

Это усиление тех процессов, которые сейчас разворачиваются в Европе в связи с делом Навального, считает заслуженный экономист РФ, действительный член Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Сильвестров.﻿

«С одной стороны – это политическая акция против нашего бизнеса, а с другой – это продолжающиеся попытки сделать финансовые потоки в мире более прозрачными», - сказал он в эфире НСН.

Он также полагает, что эти действия направлены на усиление контроля за российским бизнесом, а также продолжение политики по изоляции России экономическими методами, которая идет с 2014 года.

«Что касается перечня фамилий, то здесь ничего нового нет – многие из них и так находятся под санкциями. Но здесь еще и дело в том, что эти действия направлены не только на усиление изоляции российской экономики, но и на попытку захвата целого ряда российских бизнесов и производств. Наличие фамилии Дерипаски в этом перечне не вызывает удивления, потому что он находится под ударом уже на протяжении пяти лет. За это время он лишился контроля над алюминиевыми предприятиями, которые перешли под контроль американцев, а также энергетика, которая обслуживала наши алюминиевые производства», - напомнил он.

Сильвестров в этой связи считает, что публикация сведений о финансовых транзакциях может иметь далекоидущие результаты.

Он также пояснил, что контроль над финансовыми потоками и борьба с теневым бэнкингом – одна из основных задач финансовых властей в мире, так как «теневые потоки – одна из основных причин турбулентности и неустойчивости международного экономического развития, поэтому власти стараются раскрыть информацию».

Так что в этой ситуации можно усматривать не только политическое давление на Россию, но и просто борьбу за прозрачность финансовой информации. "С одной стороны, это очевидно, этот шаг направлен на усиление той кампании, которая началась в Европе в связи с делом Навального, одновременно запускается механизм финразведки против нашего бизнеса", - резюмирует эксперт.

Как сообщал РБК, представители других членов семьи Ротенберг заявили, что те не вели расчетов через английские банки и не владели прямо или косвенно упоминающейся в отчете «Кассандры» компанией Ayrton.

