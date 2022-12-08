СМИ: Венгрия выступила против нового пакета санкций против России

Венгерская сторона высказала свою точку зрения в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза в среду.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — заявил источник газеты.

Отмечается, что Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда ЕС, финансирующего поставки оружия Украине, пишет RT.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в рамках очередного пакета санкций намерен сократить доступ России к беспилотникам, ввести ограничения в отношении трех банков и добавить в черный список еще почти 200 граждан и юрлиц, напоминает Ura.ru.

