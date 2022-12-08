СМИ: Венгрия выступила против нового пакета санкций против России

Венгрия выступила против очередного пакета санкций против России. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов.

Еврокомиссия предложила ввести новый пакет санкций против России

Венгерская сторона высказала свою точку зрения в ходе встречи постоянных представителей стран Евросоюза в среду.

«Они создают проблемы, где только могут. Они становятся довольно предсказуемыми», — заявил источник газеты.

Отмечается, что Будапешт также высказался против предложения увеличить размер фонда ЕС, финансирующего поставки оружия Украине, пишет RT.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС в рамках очередного пакета санкций намерен сократить доступ России к беспилотникам, ввести ограничения в отношении трех банков и добавить в черный список еще почти 200 граждан и юрлиц, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ВенгрияЕвросоюзСанкции Против России
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